Идову — о победе «Локомотива» над ЦСКА: «Атмосфера вообще топ! Увидел хороший баскетбол»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива-Кубани» над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (106:104).

«ЦСКА — московская команда, вторая из «Кубани», но это «Локомотив»! Болел я за хороший баскетбол, что я и увидел. Очень этому рад. Атмосфера на баскетболе лучше, чем на РПЛ? Топ, вообще! Полные трибуны, кричали, болели. Особенно в четвертой четверти», — сказал Идову «СЭ».

Краснодарцы победили москвичей во второй раз за месяц — 22 декабря они выиграли на своем паркете (69:65).

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 играх регулярного чемпионата, «Локомотив» одержал 20-ю победу при шести поражениях.