Быков прокомментировал выход УНИКСА в финал Единой Лиги ВТБ

Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков прокомментировал выход УНИКСА в финал Единой Лиги ВТБ после победы над «Зенитом».

«Мне казалось, что УНИКС поувереннее выиграет эту серию. Но «Зенит» отличная команда с хорошим тренером. Казанцы выровняли серию, довели до седьмого матча — и выиграли последним броском. О чем еще можно мечтать? Химия и микроклимат, которые выстраивал Перасович на протяжении всего сезона, прослеживаются. По набору игроков УНИКС смотрится приоритетнее на фоне «Локомотива», но легкая непредсказуемость и азарт молодых игроков «Кубани» могут стать секретом успеха. «Локо» нацепил на себя большую ответственность, баскетболисты УНИКСа должны лучше справиться с финальным давлением. Все зависит от первых игр, если краснодарцы будут готовы ментально, то нас ждет жаркая серия. Этот сезон показал, что уровень пяти лучших команд равный, и команде, которая числится фаворитом на бумаге, сложнее взять трофей», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Матч прошел в Казани в «Баскет-холле» и завершился триумфом хозяев со счетом 80:79. Отметим, что петербуржцы являются действующими чемпионами лиги.

В составе победителей самым результативным баскетболистом стал Ненад Димитриевич — 24 очка. У сине-бело-голубых больше всех баллов набрал Томас Эртель — 23.