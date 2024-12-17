Mash: экс-игрок «Зенита» и «Химок» Тимма найден мертвым в Москве после развода с Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве, сообщает Mash.

По сведениям источника, 32-летний латвиец был обнаружен мертвым в подъезде своего дома. Рядом с телом обнаружили телефон Тиммы, на котором нашли сообщение бывшей жене, известной певице Анне Седоковой с просьбой перезвонить ему. Пара развелась 9 декабря.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам певицы, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.