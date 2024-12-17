Экс-тренер Тиммы назвал смерть баскетболиста потерей для мирового баскетбола: «Я в шоке»

Бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть бывшего подопечного Яниса Тиммы.

«Я в шоке. Он был таким молодым. У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. Я тренировал его пару сезонов. Янис был хорошим баскетболистом. Мы разговаривали не как тренер с игроком, а как друзья. Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается... Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии», — сказал Куртинайтис «СЭ».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

В России 32-летний спортсмен выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.