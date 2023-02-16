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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:53

Центровой Андрей Десятников покинул московский ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой Андрей Десятников покинул ЦСКА, сообщает сайт московской команды.

Баскетболист пополнил ряды ЦСКА во время предсезонной подготовки, подписав сначала контракт, действовавший до 1 декабря минувшего года, а затем соглашение с открытой датой.

«Время, проведенное в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!» — заявил игрок.

За красно-синих Десятников сыграл в 12 матчах Единой лиги ВТБ со средними показателями в 2,1 очка, 1,3 подбора и 0,5 блок-шота за 6,1 минуты.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/20230216-thanks-andrey-desyatnikov/
БК ЦСКА
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