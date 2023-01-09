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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:20

Центровой «Автодора» Минченко — о поражении от «Самары»: «Мы начали не так, как планировали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался о причинах поражения в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ от «Самары» (82:87).

«Я полностью согласен с тренером. Мы начали не так, как планировали, без должной агрессии. В дальнейшем игра получилась абсолютно равной, что подтверждает и статистика. Если бы мы с самого начала действовали так, как во второй четверти, то могли бы рассчитывать на победу. Сделаем выводы и будем работать дальше», — приводит слова Минченко пресс-служба «Автодора».

Ранее главный тренер «Автодора» Дарко Руссо заявлял, что его команда «спала».

«Самара» занимает 7-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, набрав 27 очков за 20 игр. «Автодор» располагается на 9-м месте с 27-ю очками.

Источник: https://avtodor.ru/evgenij-minchenko-my-nachali-ne-tak-kak-planirovali/
БК Автодор
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