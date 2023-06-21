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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:34

Центровой Загретдинов вернулся в «Енисей» из аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский центровой Роман Загретдинов вернулся в «Енисей» из аренды.

27-летний Загретдинов присоединился к красноярскому клубу летом 2022 года, а в феврале отправился в аренду в «Уралмаш», с которым стал чемпионом Суперлиги-1.

Баскетболист принял участие в 3 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 3 очка, 2 подбора за 6 минут на паркете. Еще 17 встреч Загретдинов провел в Суперлиге-1 — 7,6 очка, 4 подбора, 1,6 блокшота, 0,6 передачи, 0,6 перехвата в среднем за 19 минут игрового времени.

Источник: https://t.me/bc_enisey/1247
БК Енисей
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