Центровой «Зенита» Пойтресс выбыл до конца сезона

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс пропустит остаток сезона-2025/26, информирует пресс-служба клуба. Игрок получил травму 29 октября в домашнем матче Единой лиги ВТБ против «БЕТСИТИ Пармы» (82:79).

По результатам медицинского обследования у 32-летнего центрового диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в этом сезоне.

Пойтресс занимает шестое место по количеству проведенных игр за «Зенита» — 181 матч и является абсолютным лидером среди легионеров по этому показателю.

В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Пойтресс провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.