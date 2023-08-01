Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Химках

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках, телеграм-канал Mash.

Сообщается, что баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как рассказал сам Шабалкин, хулиганы напали на него возле автомойки. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания.

Очевидцы вызвали наряд и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на спортсмена.