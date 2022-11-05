Черногорский форвард Николич перешел в «Автодор»

«Автодор» объявил о подписании контракта с 29-летним черногорским форвардом Данило Николичем. Соглашение рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Николич начинал сезон в «Дижоне» и провел 3 матча в чемпионате Франции, набирая в среднем 5 очков и 3 подбора за 18 минут на паркете.

Ранее в карьере форвард выступал за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу» и испанский «Бильбао».

Николич — чемпион Адриатической лиги и 5-кратный чемпион Черногории.