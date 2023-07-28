Черногорский защитник Иванович подписал контракт с «Руной»

Разыгрывающий защитник Никола Иванович стал игроком «Руны», сообщает пресс-служба московского клуба.

Последние два года 29-летний спортсмен выступал за «Црвену Звезду» в Евролиге и Адриатической лиге. В минувшем сезоне Евролиги он набирал в среднем 4,9 очка и 1,9 передачи за 16 минут на площадке.

Ранее Иванович играл за черногорскую «Будучность», сербскую «Мегу», греческий АЕК. Никола — двукратный чемпион Адриатической лиги, двукратный чемпион Сербии, шестикратный чемпион Черногории, трижды выигрывал Кубок Сербии и семь раз — Кубок Черногории.