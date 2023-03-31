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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:35

ЦСКА разгромил «Автодор» в первом матче серии плей-офф

Сергей Разин
корреспондент
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ЦСКА в стартовом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ обыграл «Автодор» со счетом 103:68.

Самым результативным на паркете стал защитник саратовцев Малик Ньюмэн, набравший 18 очков. Центровой армейцев Никола Милутинов набрал 16 очков.

Счет в серии до трех побед 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 2 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:68 (30:20, 22:13, 25:17, 26:18)

31 марта. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 1-0

БК Автодор
БК ЦСКА
0
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