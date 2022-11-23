ЦСКА выиграл у «Автодора» и одержал 12-ю победу подряд

23 ноября, 21:42
ЦСКА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:76.
Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовской команды Раде Загорац, набравший 26 очков.
ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в этом сезоне и лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16)
Ц: Руженцев (21), Милутинов (19), Швед (15)
А: Загорац (26), Николич, Минченко (оба — 16)