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Единая лига ВТБ

23 ноября, 21:42

ЦСКА выиграл у «Автодора» и одержал 12-ю победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:76.

Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовской команды Раде Загорац, набравший 26 очков.

ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в этом сезоне и лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16)

Ц: Руженцев (21), Милутинов (19), Швед (15)

А: Загорац (26), Николич, Минченко (оба — 16)

БК Автодор
БК ЦСКА
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