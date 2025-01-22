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Сегодня, 21:50

ЦСКА обыграл «Автодор», Тримбл набрал 29 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — «Автодор».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА дома победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 108:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 29 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 108:83 (24:19, 33:19, 20:27, 31:18)

ЦСКА: Тримбл (29), Жан-Шарль (17 + 6 подборов), Уэйр (14), Джекири (12 + 5 подборов).

«Автодор»: Кантер (22 + 11 подборов), Беслач (16 + 5 подборов), Агада (12), Кроуфорд (11 + 5 подборов).

22 января. Москва. «Мегаспорт».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
Баскетбол
БК Автодор
БК ЦСКА
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