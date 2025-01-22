ЦСКА обыграл «Автодор», Тримбл набрал 29 очков

Сегодня, 21:50
ЦСКА дома победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 108:83.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 29 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 108:83 (24:19, 33:19, 20:27, 31:18)
ЦСКА: Тримбл (29), Жан-Шарль (17 + 6 подборов), Уэйр (14), Джекири (12 + 5 подборов).
«Автодор»: Кантер (22 + 11 подборов), Беслач (16 + 5 подборов), Агада (12), Кроуфорд (11 + 5 подборов).
22 января. Москва. «Мегаспорт».