ЦСКА победил «Енисей»

ЦСКА на своем паркете победил «Енисей» (100:78) в матче Единой лиги ВТБ.

Для армейцев это 16-я победа в 18 играх регулярного чемпионата, красноярская команда потерпела 13-е поражение при 6 победах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Енисей» (Красноярск) — 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26)

ЦСКА: Аврамович (23), Тримбл (20 + 5 передач), Уэйр (11).

«Енисей»: Сэндерс (16 + 5 перехватов), Герасимов (14 + 5 передач), Сонько (14), Долинин (10).

11 декабря. Москва. «Мегаспорт».