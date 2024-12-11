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Единая лига ВТБ. Новости

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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:43

ЦСКА победил «Енисей»

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ЦСКА на своем паркете победил «Енисей» (100:78) в матче Единой лиги ВТБ.

Для армейцев это 16-я победа в 18 играх регулярного чемпионата, красноярская команда потерпела 13-е поражение при 6 победах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Енисей» (Красноярск) — 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26)

ЦСКА: Аврамович (23), Тримбл (20 + 5 передач), Уэйр (11).

«Енисей»: Сэндерс (16 + 5 перехватов), Герасимов (14 + 5 передач), Сонько (14), Долинин (10).

11 декабря. Москва. «Мегаспорт».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Енисей
БК ЦСКА
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