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Единая лига ВТБ

22 апреля, 22:56

ЦСКА разгромил «Енисей» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
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ЦСКА обыграл «Енисей» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 96:68.

Самым результативным игроком матча стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс из «Енисея», набравший 22 очка.

ЦСКА провел первый официальный матч под руководством Андреаса Пистолиса, который сменил на посту Эмила Райковича.

ЦСКА повел в серии до трех побед — 1-0. Следующий матч пройдет 24 апреля в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23)

22 апреля. Москва. «Мегаспорт».

БК Енисей
БК ЦСКА
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