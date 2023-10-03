ЦСКА одержал победу над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 21:54
ЦСКА обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:64.
Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из «Енисея», набравший 18 очков.
Для армейцев это вторая победа подряд в этом сезоне. 8 октября московский клуб отправится в гости к «Зениту». Команда из Красноярска в этот же день сыграет против «Минска».
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Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 73:64 (24:11, 14:13, 20:13, 15:27)
3 октября. Москва. «Мегаспорт».