ЦСКА одержал победу над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:64.

Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из «Енисея», набравший 18 очков.

Для армейцев это вторая победа подряд в этом сезоне. 8 октября московский клуб отправится в гости к «Зениту». Команда из Красноярска в этот же день сыграет против «Минска».

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ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 73:64 (24:11, 14:13, 20:13, 15:27)

3 октября. Москва. «Мегаспорт».