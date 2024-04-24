ЦСКА одержал вторую победу в серии над «Енисеем»

Сегодня, 22:01
ЦСКА дома победил «Енисей» во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 88:85.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Джеремайя Мартин, набравший 24 очка.
ЦСКА одержал вторую подряд победу и удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Красноярске 27 апреля.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29)
Счет в серии: 2-0
Ц: Ухов (17), Хэнлан (14), М'Бай (13)
Е: Мартин (24), Ратэн-Мэйс (19), Карпенко (11)