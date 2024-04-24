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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:01

ЦСКА одержал вторую победу в серии над «Енисеем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА дома победил «Енисей» во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 88:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Джеремайя Мартин, набравший 24 очка.

ЦСКА одержал вторую подряд победу и удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Красноярске 27 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29)

Счет в серии: 2-0

Ц: Ухов (17), Хэнлан (14), М'Бай (13)

Е: Мартин (24), Ратэн-Мэйс (19), Карпенко (11)

Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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