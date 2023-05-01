«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 100:103 ОТ.

Основное время команды закончили со счетом 85:85.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Алексей Швед, набрав 22 очка. В составе «Локомотива» больше всех набрал Окаро Уайт — 21 очко.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 100:103 ОТ (22:25, 25:14, 21:21, 17:25, 15:18)

Л: Уайт (21), Барфорд (17), Щербенев (15).

Ц: Швед (22), Мур (17), Кэйкок (15)

Счет в серии: 3-4.