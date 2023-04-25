«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА и повел в полуфинальной серии

«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ — 85:68.

В составе краснодарцев самым результативным игроком матча стал Девон Акун-Перселл с 22 очками. У армейцев больше всех набрал Девонте Кэйкок — 16 очков.

«Локомотив» повел в серии со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 68:85 (12:26, 19:22, 19:21, 18:16)

Л: Акун-Перселл (22 очка), Барфорд (13), Мартюк (11).

Ц: Кэйкок (16), Ливио (10), Швед (8).

Счет в серии: 2-3