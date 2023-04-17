«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл ЦСКА во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 84:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 19 очков. У ЦСКА отличился Алексей Швед — 19 очков.

«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 20 апреля в Краснодаре, начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 83:84 (23:22, 14:20, 25:20, 21:22)

Счет в серии: 1-1

17 апреля. Москва. «Мегаспорт».