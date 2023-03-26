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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:11

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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ЦСКА на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:74.

Самыми результативным игроками в составе победителей стали Ливио Жан-Шарль и Девонте Кейкок, набравшие по 16 очков. За «Локомотив-Кубань» отличился защитник Джейлен Бэрфорд — 21 очко.

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Автодором». Первый матч пройдет в пятницу, 31 марта.

«Локомотив-Кубань» встретится с «Нижним Новгородом». Первая игра состоится также 31 марта.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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