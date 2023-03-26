ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16:11
ЦСКА на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:74.
Самыми результативным игроками в составе победителей стали Ливио Жан-Шарль и Девонте Кейкок, набравшие по 16 очков. За «Локомотив-Кубань» отличился защитник Джейлен Бэрфорд — 21 очко.
В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Автодором». Первый матч пройдет в пятницу, 31 марта.
«Локомотив-Кубань» встретится с «Нижним Новгородом». Первая игра состоится также 31 марта.