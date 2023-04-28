КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:48

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА в гостях разгромил «Локомотив-Кубань» в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:75.

В составе армейцев самым результативным игроком стал 21-летний Самсон Руженцев — 14 очков. У краснодарского клуба больше всех набрали Девон Акун-Перселл и Антон Квитковских — 13 очков.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 75:98 (15:27, 14:25, 22:23, 24:23)

28 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 3-3.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
10
Обсудить
Читайте также
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэйкон: «Близкие даже испугались, когда узнали, что я еду в Россию»