ЦСКА впервые проиграл в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани»

ЦСКА дома проиграл «Локомотиву-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 88:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Девон Акун-Перселл, набравший 22 очка. У ЦСКА больше всего очков у Тримбла Мело — 20.

Армейцы впервые проиграли в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — на 6-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:91 (15:28, 25:23, 30:20, 18:20)

12 ноября. Москва. «Мегаспорт».