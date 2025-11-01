ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с преимуществом в 40 очков

1 ноября, 21:18
ЦСКА дома разгромил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:64.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 18 очков.
ЦСКА одержал шестую победу подряд, армейцы вышли на первое место в таблице Единой лиги ВТБ с 7 победами в 8 играх. «Локомотив-Кубань» идет на третьей строчке с 5 победами в 8 матчах.
ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Пари НН», а «Локомотив-Кубань» примет дома «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17)
Ц: Тримбл (18), Уэйр (13), Джекири (12)
Л: Хантер, Миллер (оба — 10), Квитковских, Темиров (оба — 8)
Saiga-спринтер
Свою "дюзиху" примени в свой зад.проход по прямому предназначению. Никогда не прикасаюсь к этим знакам для идиотов из массовочки.
02.11.2025
Denissimo
видишь забаненого чОрта, ставь ему дизуху, на на, чОрт
02.11.2025
diskmen
Очень легко.Как будто это не топовая команда,а аутсайдер
01.11.2025
Saiga-спринтер
Юж.Локо прибыл паравозом ... убыл дрезиной ручной. Состав распродали, и перестали быть нормальной командой, способной претендовать на призы лиги банкиров..
01.11.2025
AZ
Антошка, Антошка, иди копать картошку!))) Тренерский штаб нужен длявзрослых, а не сборище тренеров молодежек.
01.11.2025