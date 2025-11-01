ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с преимуществом в 40 очков

ЦСКА дома разгромил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:64.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 18 очков.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, армейцы вышли на первое место в таблице Единой лиги ВТБ с 7 победами в 8 играх. «Локомотив-Кубань» идет на третьей строчке с 5 победами в 8 матчах.

ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Пари НН», а «Локомотив-Кубань» примет дома «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17)

Ц: Тримбл (18), Уэйр (13), Джекири (12)

Л: Хантер, Миллер (оба — 10), Квитковских, Темиров (оба — 8)