Единая лига ВТБ. Новости
1 ноября, 21:18

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с преимуществом в 40 очков

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА дома разгромил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:64.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 18 очков.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, армейцы вышли на первое место в таблице Единой лиги ВТБ с 7 победами в 8 играх. «Локомотив-Кубань» идет на третьей строчке с 5 победами в 8 матчах.

ЦСКА проведет следующий матч на выезде против «Пари НН», а «Локомотив-Кубань» примет дома «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17)

Ц: Тримбл (18), Уэйр (13), Джекири (12)

Л: Хантер, Миллер (оба — 10), Квитковских, Темиров (оба — 8)

5

  • Saiga-спринтер

    Свою "дюзиху" примени в свой зад.проход по прямому предназначению. Никогда не прикасаюсь к этим знакам для идиотов из массовочки.

    02.11.2025

  • Denissimo

    видишь забаненого чОрта, ставь ему дизуху, на на, чОрт

    02.11.2025

  • diskmen

    Очень легко.Как будто это не топовая команда,а аутсайдер

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Юж.Локо прибыл паравозом ... убыл дрезиной ручной. Состав распродали, и перестали быть нормальной командой, способной претендовать на призы лиги банкиров..

    01.11.2025

  • AZ

    Антошка, Антошка, иди копать картошку!))) Тренерский штаб нужен длявзрослых, а не сборище тренеров молодежек.

    01.11.2025

    БК Локомотив-Кубань
    БК ЦСКА
