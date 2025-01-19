ЦСКА проиграл «Локомотиву» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл «Локомотиву» — 104:106.

За 9 секунд до конца встречи за второй технический фол был удален главный тренер красно-синих Андреас Пистиолис. Защитник гостей Антониус Кливленд промазал оба штрафных броск, и армейцы получили возможность сравнять счет или выйти вперед, но трехочковый защитника Алексы Аврамовича оказался неточным.

Аврамович удержал Пистиолиса от разборок с судьями в концовке матча с «Локомотивом»

Краснодарцы победили москвичей во второй раз за месяц — 22 декабря они выиграли на своем паркете (69:65).

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 играх регулярного чемпионата, «Локомотив» одержал 20-ю победу при шести поражениях.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 104:106 (30:29, 24:29, 25:28, 25:20)

ЦСКА: Тримбл (35), Аврамович (23), Жан-Шарль (11), Уэйр (10).

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (27 + 10 подборов), Миллер (16 + 8 передач + 5 подборов), Андерсон (13 + 5 подборов), Кливленд (12 + 7 передач), Гудумак (11), Емченко (10).

19 января. Москва. «Мегаспорт»