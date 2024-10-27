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Сегодня, 15:04

ЦСКА нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

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ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ победил «Локомотив-Кубань» — 92:91.

Красно-синие нанесли краснодарцам первое поражение в регулярном чемпионате. Теперь у ЦСКА 8 побед в 9 играх, у «Локомотива» — 9 побед в 10 матчах.

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30)

ЦСКА: Аврамович (30 + 6 передач), Джекири (14 + 6 подборов), Тримбл (14), Жан-Шарль (10 + 6 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Миллер (30), Темиров (14), Уэйли (12 + 7 подборов).

27 октября. Москва. «Мегаспорт».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА

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