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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:02

ЦСКА обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев
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ЦСКА дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самым результативным игроком встречи стал Амат М`Бай — 20 очков. После первой половины матча счет был равным — 36:36.

ЦСКА одержал 17-ю победу в 19 матчах и занимает первое место в таблице чемпионата, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. МБА с 5 победами и 14 поражениями — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:16)

15 декабря. Москва. «Мегаспорт».

БК МБА
БК ЦСКА
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