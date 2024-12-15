ЦСКА обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

ЦСКА дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самым результативным игроком встречи стал Амат М`Бай — 20 очков. После первой половины матча счет был равным — 36:36.

ЦСКА одержал 17-ю победу в 19 матчах и занимает первое место в таблице чемпионата, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. МБА с 5 победами и 14 поражениями — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:16)

15 декабря. Москва. «Мегаспорт».