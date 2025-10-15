ЦСКА дома победил «Пари НН»

15 октября, 21:23
ЦСКА дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:77.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Александр Хоменко, набравший 19 очков.
ЦСКА занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ с 3 победами и 1 поражением. «Пари НН» идет на девятой строчке, у нижегородцев 1 победа и 3 поражения.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 86:77 (27:16, 29:19, 12:24, 18:18)
Ц: Кливленд, Жан-Шарль (оба — 12), Ухов (11)
П: Хоменко (19), Хвостов, Карпенков (оба — 11)
15 октября. Москва. «Мегаспорт»
Saiga-спринтер
ЦСКА играл не плохо, а хреново. Разумной игры и близко не было. Некому грамотно разыграть мяч и вывести игрока на бросок.
16.10.2025
diskmen
Ещё и тренера ЦСКА в конце матча выгнали.ТОлько 2 стартовые четверти хорошо смотрелись,а затем как хоккеисты сдулись.Но победу удержали
15.10.2025