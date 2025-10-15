ЦСКА дома победил «Пари НН»

ЦСКА дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:77. Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Александр Хоменко, набравший 19 очков. ЦСКА занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ с 3 победами и 1 поражением. «Пари НН» идет на девятой строчке, у нижегородцев 1 победа и 3 поражения. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 86:77 (27:16, 29:19, 12:24, 18:18) Ц: Кливленд, Жан-Шарль (оба — 12), Ухов (11) П: Хоменко (19), Хвостов, Карпенков (оба — 11) 15 октября. Москва. «Мегаспорт»

Saiga-спринтер ЦСКА играл не плохо, а хреново. Разумной игры и близко не было. Некому грамотно разыграть мяч и вывести игрока на бросок. 16.10.2025