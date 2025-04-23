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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:25

ЦСКА победил «Нижний Новгород» в первом матче плей-офф

Камила Абдурахманова
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ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 114:83.

В матче разыгрывающий Мэло Тримбл из команды-победительницы набрал 22 очка и стал самым результативным игроком. Еще один разыгрывающий, Каспер Уэйр, записал на свой счет 17 очков, столько же набрал атакующий защитник Иван Ухов. В составе «Нижний Новгород» больше всех очков (20) набрал разыгрывающий Алекс Хэмилтон, а Нэманья Джуришич набрал 18 очков.

ЦСКА повел со счетом 1-0 в серии до трех побед. Второй матч пройдет в Москве 25 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 114:83 (27:17, 31:26, 36:19, 20:21)

23 апреля. Москва. «Мегаспорт».

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БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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