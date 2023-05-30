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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:15

ЦСКА объявил об уходе центрового Милутинова

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА официально объявил об уходе центрового Николы Милутинова.

«По завершении срока контракта нашу команду покидает центровой Никола Милутинов. К огорчению всех болельщиков ЦСКА, трехлетний путь сербского «большого» в нашей команде подошел к концу», — говорится в заявлении клуба.

Всего в красно-синей форме с 2020 года Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, делал 8,6 подбора, 1,3 передачи и 0,6 блок-шота. У него в коллекции полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. На счету игрока два рекорда по подборам в нападении в одном матче — в Евролиге (16) и в Лиге ВТБ (11).

Он стал самым полезным игроком прошедшего сезона Единой лиги ВТБ, по ходу которого обновил рекорд по количеству дабл-даблов за карьеру в турнире (31).

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» предложил сербскому баскетболисту контракт на два года.

Источник: https://t.me/cskabasket/7162
БК ЦСКА
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