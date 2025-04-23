ЦСКА и «Пари НН» проведут первый матч серии 1/8 финала Единой лиги ВТБ в среду, 23 апреля. Встреча на арене «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть матч ЦСКА — «Пари НН» в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, каналах «Матч! Страна» и «Матч! Игра». Игру также покажут на сайте Единой лиги ВТБ. Начало трансляции — в 19.25 мск.

Узнать результат игры ЦСКА — «Пари НН» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 армейцы набрали 81 очко и заняли второе место, нижегородцы с 62 очками расположились на седьмой строчке.