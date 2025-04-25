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Сегодня, 16:45

ЦСКА — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА и «Пари НН» встретятся в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» встретятся во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Результаты игр Единой лиги ВТБ можно отслеживать в баскетбольном матч-центре и разделе турнира на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт телеканала «Старт».

Первый матч команд в четвертьфинале Единой лиги ВТБ завершился победой ЦСКА со счетом 114:83. В регулярном чемпионате москвичи заняли второе место, одержав 37 побед в 44 матчах. Нижегородцы финишировали седьмыми с 18 победами и обыграли «Парму» в стыковом матче.

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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