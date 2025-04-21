Сегодня, 18:10
ЦСКА и «Пари НН» сыграют в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Серия до трех побед одного из соперников стартует в среду, 23 апреля. При необходимости команды проведут до пяти встреч. Более высоко «сеяный» клуб, в данной паре это ЦСКА, принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи.
В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 ЦСКА набрал 81 очко и занял второе место, «Пари НН» с 62 очками расположилась на седьмой строчке.
1-й матч. 23 апреля (среда). 19.30. Москва. ЦСКА — «Пари НН»
2-й матч. 25 апреля (пятница). 19.30. Москва. ЦСКА — «Пари НН»
3-й матч. 28 апреля (понедельник). 20.00. Нижний Новгород. «Пари НН» — ЦСКА
4-й матч. 30 апреля (среда). 20.00. Нижний Новгород. «Пари НН» — ЦСКА (если потребуется)
5-й матч. 3 мая (суббота). 14.00. Москва. ЦСКА — «Пари НН» (если потребуется)
Время начала матчей — московское.