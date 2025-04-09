ЦСКА обыграл «Пари НН»

ЦСКА дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 109:82.

У армейцев больше всех очков набрал Мело Тримбл — 21 очко и 10 результативных передач. У нижегородцев 25 очков и 8 передач на счету Сергея Зоткина.

ЦСКА одержал 37-ю победу в 43 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Пари НН» с 17 победами и 27 поражениями — на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 109:82 (28:21, 28:27, 25:20, 28:14)

9 апреля. Москва. «Мегаспорт».