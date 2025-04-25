ЦСКА одержал вторую крупную победу над «Пари НН» в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА дома разгромил «Пари НН» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 106:65.

Самым результативным в составе армейцев стал Ливио Жан-Шарль, который набрал 17 очков. У «Пари НН» лучшую результативность продемонстрировали Илья Карпенков и Алекс Хэмилтон — по 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 28 апреля в Нижнем Новгороде.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 106:65 (32:18, 29:16, 17:19, 28:12)

ЦСКА: Жан-Шарль (17), Астапкович (15), Антонов (13)

«Пари НН»: Карпенков (16), Хэмилтон (16), Хоменко (9)

25 апреля. Москва. «Мегаспорт»

Счет в серии: 2-0