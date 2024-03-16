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Единая лига ВТБ

16 марта, 16:44

ЦСКА обыграл Парму в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА дома победил «Парму» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 96:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Оливье Хэнлан, набравший 22 очка.

ЦСКА занимает второе место в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» идет пятой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Парма-Пари» (Пермь) — 96:72 (21:12, 16:23, 29:17, 30:20)

Ц: Хэнлан (22), Жан-Шарль (19), М'Бай (14)

П: Платунов (20), Соломон (15), Джонсон (14)

16 марта. Москва. «Мегаспорт».

Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
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