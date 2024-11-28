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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:48

ЦСКА победил «Парму»

Руслан Минаев
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ЦСКА дома обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 110:91.

У армейцев самым результативным игроком встречи стал Тони Джекири — 21 очко. У пермского клуба по 22 очка на счету Гарретта Нэвелса и Александра Шашкова.

ЦСКА одержал 14-ю победу в 15 играх и лидирует в таблице чемпионата. «Парма» с 6 победами в 16 матчах — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Парма-Пари» (Пермь) — 110:91 (24:25, 31:20, 28:26, 27:20)

28 ноября. Москва. «Мегаспорт».

БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
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