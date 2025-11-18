Видео
18 ноября, 21:51

ЦСКА разгромил «БЕТСИТИ Парму» в матче Basket Cup

Алина Савинова

ЦСКА обыграл «БЕТСИТИ Парму» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup-2025 — 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19). Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве.

Самым результативным игроком стал Каспер Уэйр из московской команды, который набрал 31 очко.

После двух матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, «БЕТСИТИ Парма» — третье. Квартет возглавляет сербская «Мега», на четвертой позиции располагается «Локомотив-Кубань».

  • Saiga-спринтер

    Тренировочный матч в непонятно-ненужном якобы международном турнирчике.

    18.11.2025

