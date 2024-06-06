ЦСКА подписал защитника сборной Сербии

Сегодня, 12:00
По информации «СЭ», первым иностранным новичком стартовавшего межсезонья для баскетбольного ЦСКА станет Огнен Ярамаз (28 лет, 193 см).
Стороны согласовали детали контракта. Завершившийся сезон защитник провел в составе «Партизана», в среднем набирая по 4,0 очка и 3,0 передачи в Адриатической лиге. В Евролиге показатели Ярамаза скромнее, — 3, 2 очка и 1,5 передачи.
Также в своей карьере уроженец Крушеваца выступал за «Баварию», «Сан-Пабло Бургос» и «Мегу». Ярамаз был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 58-м номером «Нью-Йорк Никс», но в лучшей лиги мира сыграть у него не получилось. В составе юношеской сборной Сербии Огнен побеждал на молодежном Евробаскете-2015. В национальной команде Ярамаз участвовал в ряде игр отбора на ЧМ-2023, но не попал в заявку на финальный этап.
Отметим, что также ЦСКА договорился о переходе Руслана Абдулбасирова (30 лет, 211 см). Российский форвард присоединится к армейцам на правах свободного агента, по окончании контракта с «Пармой».
В среду, 5 июня, ЦСКА выиграл Кубок Белова, спустя два года вновь став лучшей командой Единой лиги ВТБ. Самым ценным игроком (MVP) финальной серии был признан Мело Тримбл.