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Сегодня, 12:00

ЦСКА подписал защитника сборной Сербии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Огнен Ярамаз.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», первым иностранным новичком стартовавшего межсезонья для баскетбольного ЦСКА станет Огнен Ярамаз (28 лет, 193 см).

Стороны согласовали детали контракта. Завершившийся сезон защитник провел в составе «Партизана», в среднем набирая по 4,0 очка и 3,0 передачи в Адриатической лиге. В Евролиге показатели Ярамаза скромнее, — 3, 2 очка и 1,5 передачи.

Также в своей карьере уроженец Крушеваца выступал за «Баварию», «Сан-Пабло Бургос» и «Мегу». Ярамаз был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 58-м номером «Нью-Йорк Никс», но в лучшей лиги мира сыграть у него не получилось. В составе юношеской сборной Сербии Огнен побеждал на молодежном Евробаскете-2015. В национальной команде Ярамаз участвовал в ряде игр отбора на ЧМ-2023, но не попал в заявку на финальный этап.

Отметим, что также ЦСКА договорился о переходе Руслана Абдулбасирова (30 лет, 211 см). Российский форвард присоединится к армейцам на правах свободного агента, по окончании контракта с «Пармой».

В среду, 5 июня, ЦСКА выиграл Кубок Белова, спустя два года вновь став лучшей командой Единой лиги ВТБ. Самым ценным игроком (MVP) финальной серии был признан Мело Тримбл.

БК ЦСКА
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