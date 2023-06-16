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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:33

ЦСКА продлил контракты с Антоновым, Уховым и Астапковичем

Виталий Косик
Корреспондент
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Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контрактов с форвардом Семеном Антоновым, защитником Иваном Уховым и нападающим Антоном Астапковичем.

Новый соглашения с Антоновым и Уховым будут рассчитаны как минимум до 2025 года. С Астапковичем — до 2026 года.

Антонов уже сейчас входит в десятку исторических лидеров клуба по количеству проведенных матчей (333). Он является обладателем титула чемпиона Евролиги-2019 и четырехкратным победителем Единой лиги ВТБ.

Астапкович — воспитанник молодежного проекта ЦСКА, за команды которого выступал на протяжении семи лет. Является чемпионом Евролиги-2016.

Ухов — играет в ЦСКА на протяжении пяти сезонов. Всего он провел за москвичей 232 матча, выиграл Евролигу в 2019-м и два титула Лиги ВТБ.

Источник: ПБК ЦСКА
БК ЦСКА
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