ЦСКА рассчитывает сыграть в предсезонных баскетбольных турнирах в Турции и Сербии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что клуб рассчитывает сыграть в предсезонных турнирах в Турции и Сербии.

«Мы пока не знаем, каким будет расписание нашей подготовки, и здесь много сложностей, — цитирует Пистиолиса ТАСС. — В процессе подготовки мы надеемся сыграть в предсезонных турнирах в Турции, Сербии. Для меня было бы хорошо сыграть в Греции, конечно, но это сейчас сложно организовать. Так что Турция и Сербия — самый легкий вариант для нас. Впрочем, пока никаких дат нет, и многое будет зависеть от того, чтобы даты подходили и нам, и соперникам».

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ-2023/24 обыграл УНИКС (4-1) и стал чемпионом впервые с 2021 года.