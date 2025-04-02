ЦСКА разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА одержал крупную победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:66.

Лучшую результативность в этой игре продемонстрировал атакующий защитник самарской команды Михаил Кулагин, набравший 19 очков. У армейцев больше всего очков набрал Алекс Аврамович — 16.

ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, на счету команды 35 побед при 6 поражениях. «Самара» (8 побед и 33 поражения) идет на предпоследней, 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Самара» — 103:66 (26:12, 29:18, 26:19, 22:17)

ЦСКА: Аврамович (16), Тримбл (14), Карпенко (13)

Самара: Кулагин (19), Сопин (17), Амосов (11)

2 апреля. Москва. «Мегаспорт».