Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

2 апреля, 21:02

ЦСКА разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
ЦСКА разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА одержал крупную победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:66.

Лучшую результативность в этой игре продемонстрировал атакующий защитник самарской команды Михаил Кулагин, набравший 19 очков. У армейцев больше всего очков набрал Алекс Аврамович — 16.

ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, на счету команды 35 побед при 6 поражениях. «Самара» (8 побед и 33 поражения) идет на предпоследней, 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Самара» — 103:66 (26:12, 29:18, 26:19, 22:17)

ЦСКА: Аврамович (16), Тримбл (14), Карпенко (13)

Самара: Кулагин (19), Сопин (17), Амосов (11)

2 апреля. Москва. «Мегаспорт».

3
Баскетбол
БК Самара
БК ЦСКА
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя