ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:76.

Защитник хозяев Каспер Уэйр набрал 29 очков. Самым результативным в составе гостей стал Джастин Роберсон — 16 очков.

Армейцы одержали девятую победу в девяти играх и продолжают единолично лидировать. У самарцев 4 победы и 5 поражений, они идут на восьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Самара» — 94:76 (28:19, 22:21, 19:17, 25:19)

ЦСКА: Уэйр (29 + 6 передач), М'Бай (13), Тримбл (13), Жан-Шарль (11)

«Самара»: Роберсон (16), Кулагин (15 + 6 подборов), Томпсон (12 + 9 подборов), Гудумак (12)

8 ноября. Москва. «Мегаспорт».