ЦСКА сохранил в составе центрового Ганькевича

ЦСКА достиг соглашения с «Пари НН» о переходе центрового Александра Ганькевича, сообщает пресс-служба армейцев.

Выступавший за московский клуб на правах аренды игрок подписал полноценный контракт с ЦСКА по схеме «2+1».

«Очень рад вернуться в ЦСКА, клуб в котором начинал заниматься баскетболом. Большое спасибо тренеру и руководству за доверие. Буду стараться и отдавать себя полностью для пользы команды. Увидимся в следующем сезоне!» — сказал баскетболист.

Ганькевич является выпускником спортшколы ЦСКА и армейского молодежного проекта. За нижегородскую команду он выступал с 2019 года. После прошедшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 28-летний центровой перебрался в ряды красно-синих. Он провел 5 матчей за ЦСКА, набирая 1,6 очка за встречу.