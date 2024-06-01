Разыгрывающий ЦСКА Тримбл назвал четвертую встречу с УНИКСом самой главной в жизни

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.

«Эмоции от того, что мы ведем в финальной серии 3-0, просто непередаваемые. Но работа еще не закончена, мы не расслабляемся. Впереди еще один матч в воскресенье, мы намерены закрыть серию. Надеюсь, в следующем матче мы заберем титул. Очень хочется поднять кубок именно на домашнем стадионе. Знаем, что будет непросто, но мы сделаем все от нас зависящее. Мотивация на следующую игру будет запредельной. Думаю, даже можно сказать, что это будет самый важный день в моей жизни», — сказал Тримбл Legalbet.

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.