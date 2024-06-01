Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:57

Разыгрывающий ЦСКА Тримбл назвал четвертую встречу с УНИКСом самой главной в жизни

Telegram Дзен

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков.

«Эмоции от того, что мы ведем в финальной серии 3-0, просто непередаваемые. Но работа еще не закончена, мы не расслабляемся. Впереди еще один матч в воскресенье, мы намерены закрыть серию. Надеюсь, в следующем матче мы заберем титул. Очень хочется поднять кубок именно на домашнем стадионе. Знаем, что будет непросто, но мы сделаем все от нас зависящее. Мотивация на следующую игру будет запредельной. Думаю, даже можно сказать, что это будет самый важный день в моей жизни», — сказал Тримбл Legalbet.

В пятницу, 31 мая, ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 80:72. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра команд состоится в Москве 2 июня.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
0
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Пассажир остановившегося в тоннеле метро поезда рассказал о происходившем в вагоне
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Защитник ЦСКА Хэнлан: «Пока не взяли четвертую игру, не можем быть счастливы»

УНИКС — ЦСКА: видеообзор третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ