ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в сезоне

ЦСКА дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:75. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, набравший 25 очков. ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС потерпел первое поражение в сезоне, но сохраняет лидерство в лиге. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19) ЦСКА: Тримбл (25 + 6 передач), Жан-Шарль (15), Астапкович (12 + 5 подборов + 5 передач) УНИКС: Рэйнольдс (17), Бингэм (14 + подборов), Ли (13 + 7 передач), Брайс (11) 25 октября. Москва. «Мегаспорт».

ну я Как то без напряжения играли. Видно, что начало сезона. Многовато ошибок. Нас с победой, Униксу удачи 25.10.2025

Alexey Tarasov ЦСКА МОЛОДЦЫ :thumbsup:ИГРА Получилась- ХОРОШАЯ,:thumbsup:???? Играли-Собранно -все 4 четверти-Заслуженная Победа:thumbsup::100: Жду-15.11 у нас:v:?????? 25.10.2025

diskmen Рывок ЦСКА в начале 3 четверти сказался,да и трёхи у Уникса летели не важно.По ходу 4 четверти было видно ,что Уникс физически сильно выдохся,хотя он и подобрался до 5 очков. 25.10.2025

Vitamin007 Красиво, Братишки! 25.10.2025

bt241 ЦСКА выиграл все четверти у клуба первой четверки??? Давно такого не помню 25.10.2025

Saiga-спринтер Всех армейцев с хорошей победой! Лучшая игра ЦСКА в этом сезоне. Организованно и плотно в защите, от этого и сложилась игра. Выиграть все четверти у сильного по составу УНИКСа, это результат правильно организованной игры армейцев. 25.10.2025