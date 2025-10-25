ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в сезоне

25 октября, 15:57
ЦСКА дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:75.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, набравший 25 очков.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС потерпел первое поражение в сезоне, но сохраняет лидерство в лиге.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19)
ЦСКА: Тримбл (25 + 6 передач), Жан-Шарль (15), Астапкович (12 + 5 подборов + 5 передач)
УНИКС: Рэйнольдс (17), Бингэм (14 + подборов), Ли (13 + 7 передач), Брайс (11)
25 октября. Москва. «Мегаспорт».
Saiga-спринтер
Закрепи себе сайт - НТВ плюс телепрограмма. И будешь знать время трансляции всех матчей на 5 дней вперед. по всем спортивным каналам.
25.10.2025
ну я
Как то без напряжения играли. Видно, что начало сезона. Многовато ошибок. Нас с победой, Униксу удачи
25.10.2025
diskmen
100%.Но а каналу Игра респект.Я вот обломался.Даже не знал,а так бы обязательно посмотрел.
25.10.2025
Alexey Tarasov
ЦСКА МОЛОДЦЫ :thumbsup:ИГРА Получилась- ХОРОШАЯ,:thumbsup:???? Играли-Собранно -все 4 четверти-Заслуженная Победа:thumbsup::100: Жду-15.11 у нас:v:??????
25.10.2025
diskmen
Рывок ЦСКА в начале 3 четверти сказался,да и трёхи у Уникса летели не важно.По ходу 4 четверти было видно ,что Уникс физически сильно выдохся,хотя он и подобрался до 5 очков.
25.10.2025
Vitamin007
Красиво, Братишки!
25.10.2025
Saiga-спринтер
Некогда спортивной газётёнке не до российского спорта. Лучше о сплетнях, враньё по пятницам и заокеанская лига с франшизами ..
25.10.2025
bt241
ЦСКА выиграл все четверти у клуба первой четверки??? Давно такого не помню
25.10.2025
diskmen
А что-тогда спорт-экспресс не выдал инфу.Откуда я должен знать когда состоится следующей матч.Cмотреть в Янденсе.Пусть и Спорт-экспресс освещает это соревнование.
25.10.2025
diskmen
Вы не поверите ,но на матче с Мега во вторник был аншлаг.Зал был забит до отказа.Видно кому- то нравится.Но Российских баскетболистов и правда мало.
25.10.2025
Saiga-спринтер
Матч ЦСКА с сербской Мега показывали по Игре.
25.10.2025
Saiga-спринтер
Кому не интересен баскетбол, тот может не лезть с ахинеей.
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Самые результативные игроки двух российских команд: Тримбл, Жан-Шарль, Астапкович, Рэйнольдс, Бингэм, Ли, Брайс... И два тренера-иностранца.. Кому в стране может быть интересен такой баскетбол!! Соревнование кошельков...
25.10.2025
diskmen
ЦСКА и правда сегодня играл хорошо,но кто -нибудь из спорт-экспресс обьясните мне,что за МЕГО- Очумелый матч проводил ЦСКА во вторник и почему только в четверг мы узнали о поражение ЦСКА от МЕги в этом турнире.Вы это соревнование освещать будете или как???
25.10.2025
Saiga-спринтер
Всех армейцев с хорошей победой! Лучшая игра ЦСКА в этом сезоне. Организованно и плотно в защите, от этого и сложилась игра. Выиграть все четверти у сильного по составу УНИКСа, это результат правильно организованной игры армейцев.
25.10.2025
Alexey Ryabtsov
ЦВБП! Молодцы!
25.10.2025