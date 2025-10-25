Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

25 октября, 15:57

ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА победил УНИКС.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:75.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, набравший 25 очков.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС потерпел первое поражение в сезоне, но сохраняет лидерство в лиге.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19)

ЦСКА: Тримбл (25 + 6 передач), Жан-Шарль (15), Астапкович (12 + 5 подборов + 5 передач)

УНИКС: Рэйнольдс (17), Бингэм (14 + подборов), Ли (13 + 7 передач), Брайс (11)

25 октября. Москва. «Мегаспорт».

28

  • АндрейЕвгеньевич

    Пожалуй что, всё..

    26.10.2025

  • Як Цидрак

    Это не в слове ошибка, это в смысловыражении, че сказать хотели, что есть великие белые игроки? Ну есть, дальше что? И то не у нас, а там.

    26.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    "Хочешь порадовать дурачка, сделай АпшиПку в слове".. Много ли ему надо..

    26.10.2025

  • Як Цидрак

    По рюсске плс пишите, это вот как перевести? Кто не видел великий игроков не негров..

    26.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Вы это кому-то другому расскажите.. Кто не видел великий игроков не негров..

    26.10.2025

  • Як Цидрак

    А баскетбол - игра мартышек, фули вы белые в ней делаете?

    26.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    В том-то и дело !! Болельщики любят баскетбол, а им накупили на "южном базаре" фруктов..

    26.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А зачем ты тогда залез ??!!

    26.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Если тебе нравится смотреть на новую партию закупленных мартышек, нет вопросов, смотри. Только не убеждай меня, что это хорошо...

    26.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Опять апликационно под себя пошел. Расти над собой не получается?

    25.10.2025

  • Як Цидрак

    Евгенич, вот это вот что по твоему? Хейч - Блоссомгейм Холл - Тайс Гудурич - Диалло Колсон - Стразель Берч - Джеймс Это стартовые пятерки финала Евролиги 25 Фенербахче-Монако, там видно хоть одного турка или монегаска? Это я про что? Если ты застрял в долбаном совке, то нехрен людей призывать присоединиться к тебе, урод.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Закрепи себе сайт - НТВ плюс телепрограмма. И будешь знать время трансляции всех матчей на 5 дней вперед. по всем спортивным каналам.

    25.10.2025

  • ну я

    Как то без напряжения играли. Видно, что начало сезона. Многовато ошибок. Нас с победой, Униксу удачи

    25.10.2025

  • diskmen

    100%.Но а каналу Игра респект.Я вот обломался.Даже не знал,а так бы обязательно посмотрел.

    25.10.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА МОЛОДЦЫ :thumbsup:ИГРА Получилась- ХОРОШАЯ,:thumbsup:???? Играли-Собранно -все 4 четверти-Заслуженная Победа:thumbsup::100: Жду-15.11 у нас:v:??????

    25.10.2025

  • diskmen

    Рывок ЦСКА в начале 3 четверти сказался,да и трёхи у Уникса летели не важно.По ходу 4 четверти было видно ,что Уникс физически сильно выдохся,хотя он и подобрался до 5 очков.

    25.10.2025

  • Vitamin007

    Красиво, Братишки!

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Некогда спортивной газётёнке не до российского спорта. Лучше о сплетнях, враньё по пятницам и заокеанская лига с франшизами ..

    25.10.2025

  • bt241

    ЦСКА выиграл все четверти у клуба первой четверки??? Давно такого не помню

    25.10.2025

  • diskmen

    А что-тогда спорт-экспресс не выдал инфу.Откуда я должен знать когда состоится следующей матч.Cмотреть в Янденсе.Пусть и Спорт-экспресс освещает это соревнование.

    25.10.2025

  • diskmen

    Вы не поверите ,но на матче с Мега во вторник был аншлаг.Зал был забит до отказа.Видно кому- то нравится.Но Российских баскетболистов и правда мало.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Матч ЦСКА с сербской Мега показывали по Игре.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Кому не интересен баскетбол, тот может не лезть с ахинеей.

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Самые результативные игроки двух российских команд: Тримбл, Жан-Шарль, Астапкович, Рэйнольдс, Бингэм, Ли, Брайс... И два тренера-иностранца.. Кому в стране может быть интересен такой баскетбол!! Соревнование кошельков...

    25.10.2025

  • diskmen

    ЦСКА и правда сегодня играл хорошо,но кто -нибудь из спорт-экспресс обьясните мне,что за МЕГО- Очумелый матч проводил ЦСКА во вторник и почему только в четверг мы узнали о поражение ЦСКА от МЕги в этом турнире.Вы это соревнование освещать будете или как???

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Всех армейцев с хорошей победой! Лучшая игра ЦСКА в этом сезоне. Организованно и плотно в защите, от этого и сложилась игра. Выиграть все четверти у сильного по составу УНИКСа, это результат правильно организованной игры армейцев.

    25.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    ЦВБП! Молодцы!

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    БК УНИКС
    БК ЦСКА
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя