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ЦСКА — УНИКС: смотреть матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА и УНИКС сыграют в финале Единой лиги ВТБ 28 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА - УНИКС.
Фото БК ЦСКА
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ЦСКА примет УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в пятницу, 31 мая. Игра пройдет на паркете «Мегаспорта» в Москве. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча УНИКС — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Игра», а также на сайте matchtv.ru. Начало — в 20.00 мск. Игру также покажут на официальном сайте Единой лиги ВТБ, на онлайн-платформе «Oкко Спорт» по платной подписке и на телеканале «Старт».

ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 28 мая на площадке «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой гостей со счетом 94:83. На данный момент счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу московского клуба.

Узнать расписание матчей серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ можно по ссылке на наш материал.

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

БК УНИКС
БК ЦСКА
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