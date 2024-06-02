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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:15

ЦСКА — УНИКС: смотреть трансляцию матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ливио Жан-Шарль, игрок БК ЦСКА.
Фото пресс-служба БК ЦСКА
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ЦСКА сыграет с УНИКСом в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru, sportbox.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — УНИКС можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

Счет в серии 3-0 в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте

БК УНИКС
БК ЦСКА
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