ЦСКА в домашнем матче обыграл «Уралмаш»

29 октября, 21:47
«ЦСКА» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.
У хозяев самым результативным игроком стал форвард Самсон Руженцев — 16 очков. У гостей 20 очков набрал форвард Тайрэлл Нэльсон.
Армейцы одержали шестую победу в регулярном чемпионате. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение в трех последних матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22)
ЦСКА: Руженцев (16), Кливленд (15), Жан-Шарль (13 + 7 подборов), Тримбл (11), Уэйр (11).
«Уралмаш»: Нэльсон (20), Нэвелс (17).
29 октября. Москва. «Мегаспорт».
diskmen
ЦСКА как удав поглащал в каждой четверти Уралмаш и легко добился победы.Сильное впечатление оставил наш Руженцев.В субботу играем с топовым Локомотивом.Обидно ,что баскетбол сопрекоснётся с хоккеем.
29.10.2025
Saiga-спринтер
У ЦСКА это 6-я победа в регулярке. Уралмаш разочаровал, ожидал гораздо более упорной игры, и по счету, и по содержанию.
29.10.2025