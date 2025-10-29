Видео
Единая лига ВТБ.
29 октября, 21:47

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Уралмаш»

Анастасия Пилипенко

«ЦСКА» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.

У хозяев самым результативным игроком стал форвард Самсон Руженцев — 16 очков. У гостей 20 очков набрал форвард Тайрэлл Нэльсон.

Армейцы одержали шестую победу в регулярном чемпионате. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение в трех последних матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22)

ЦСКА: Руженцев (16), Кливленд (15), Жан-Шарль (13 + 7 подборов), Тримбл (11), Уэйр (11).

«Уралмаш»: Нэльсон (20), Нэвелс (17).

29 октября. Москва. «Мегаспорт».

2

  • diskmen

    ЦСКА как удав поглащал в каждой четверти Уралмаш и легко добился победы.Сильное впечатление оставил наш Руженцев.В субботу играем с топовым Локомотивом.Обидно ,что баскетбол сопрекоснётся с хоккеем.

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    У ЦСКА это 6-я победа в регулярке. Уралмаш разочаровал, ожидал гораздо более упорной игры, и по счету, и по содержанию.

    29.10.2025

    Баскетбол
    БК Уралмаш
    БК ЦСКА
