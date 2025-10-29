ЦСКА в домашнем матче обыграл «Уралмаш»

«ЦСКА» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72. У хозяев самым результативным игроком стал форвард Самсон Руженцев — 16 очков. У гостей 20 очков набрал форвард Тайрэлл Нэльсон. Армейцы одержали шестую победу в регулярном чемпионате. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение в трех последних матчах. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22) ЦСКА: Руженцев (16), Кливленд (15), Жан-Шарль (13 + 7 подборов), Тримбл (11), Уэйр (11). «Уралмаш»: Нэльсон (20), Нэвелс (17). 29 октября. Москва. «Мегаспорт».

diskmen ЦСКА как удав поглащал в каждой четверти Уралмаш и легко добился победы.Сильное впечатление оставил наш Руженцев.В субботу играем с топовым Локомотивом.Обидно ,что баскетбол сопрекоснётся с хоккеем. 29.10.2025